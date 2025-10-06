БАКУ /Trend/ - Двенадцатый саммит Организации тюркских государств (ОТГ) на тему "Региональный мир и безопасность" пройдет 6–7 октября в Габале. Выбор Азербайджана в качестве страны-хозяйки встречи подчеркивает стратегическую значимость страны для организации и всего тюркского мира. В этом году Азербайджану также передается председательство от Кыргызстана, что открывает новые возможности для укрепления сотрудничества и реализации амбициозных инициатив на уровне всей организации.

Саммит проводится на уровне глав государств, что делает его событием особой важности. Уже подтверждены визиты президентов Турции, Узбекистана, Казахстана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Масштаб участия свидетельствует о том, что встреча в Габале привлекает внимание не только стран-членов ОТГ, но и международных партнеров, заинтересованных в стабильности и процветании региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз отмечал уникальность организации. По словам главы государства, страны ОТГ объединяет не только общий язык, история и культурные корни, но и стремление к совместному экономическому и социальному развитию: "Если рассмотреть другие международные организации, то не все из них объединены общей этнической составляющей. Да, мы разные народы, но у всех нас общие корни, восходящие к тюркскому этносу. Кроме того, у нас растущее население, что также является важным фактором для каждой страны. Когда это подкрепляется экономическим развитием, это - преимущество," - подчеркнул Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Азербайджан с момента основания ОТГ остается одним из ключевых участников, активно продвигая идеи тюркской интеграции. Вклад страны в экономическое сближение государств трудно переоценить: только в 2024 году товарооборот с партнерами по ОТГ достиг почти 6,9 миллиарда долларов, что составило 14,5% от всего внешнеторгового оборота страны.

Особое внимание уделяется созданию совместных экономических институтов. Яркий пример - Тюркский инвестиционный фонд, основанный в 2024 году, в который каждая из пяти стран-участниц внесла по 100 миллионов долларов. Уже принято решение о наращивании уставного капитала до 600 миллионов долларов. Фонд будет финансировать проекты в инфраструктуре, энергетике, устойчивом сельском хозяйстве, а также в восстановлении Карабаха.

Эти земли Азербайджан восстанавливает не только через строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры, но и посредством реализации проектов регионального значения: транспортных и энергетических коридоров, от которых выиграют все страны региона. Одним из стратегических проектов является "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), обеспечивающий беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепляющий региональные связи. Реализация таких инициатив стала возможна благодаря решимости и лидерству Президента Ильхама Алиева, который на протяжении последних лет задает стратегическую повестку ОТГ и продвигает ключевые инфраструктурные проекты.

Не менее важна и роль Азербайджана как транзитного хаба. Через страну проходят поставки урана из Казахстана, контейнерные поезда из Китая, стратегические грузы из Центральной Азии. Только в 2024 году через Азербайджан было перевезено более 11 миллионов тонн грузов. Важнейшее значение имеет развитие Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой через Каспий и Южный Кавказ. Инвестиции в порты, железные дороги, судостроение и аэропорты уже приносят реальные результаты: пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс выросла с 1 до 5 миллионов тонн, порт Алят увеличил мощности с 15 до 25 миллионов тонн, в Бакинском судостроительном заводе строятся новые суда, пополняется флот на Каспии, а к 2026 году в Лачине планируется открытие девятого международного аэропорта.

Азербайджан также активно развивает экспорт возобновляемой энергии. В ноябре 2024 года в Баку, в рамках COP29, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве по производству и передаче «зеленой» энергии. Этот проект интегрирует энергетические системы стран и открывает возможности для экспорта чистой энергии в Европу, снижая зависимость ЕС от традиционных источников.

На фоне глобальных вызовов - изменения климата, энергетической безопасности и международного терроризма - укрепление ОТГ под руководством Азербайджана становится ключевым шагом к обеспечению стабильности в регионе.

Генеральный секретарь организации Кубанычбек Омуралиев отметил, что председательство Азербайджана укрепит сотрудничество стран-участниц и позволит ОТГ стать еще более эффективной платформой для взаимодействия: "Мы уверены, что Азербайджан продолжит это славное дело и еще больше укрепит наше сотрудничество в предстоящий период," - подчеркнул Омуралиев.

Президент Ильхам Алиев очертил более широкую миссию организации: "Наше видение заключается в том, чтобы превратить ОТГ в глобального игрока на международной арене, который будет заниматься не только нашими внутренними проблемами, но и сможет сыграть стабилизирующую, положительную роль на международной арене. И при этом будет создавать возможности для своих соседей, демонстрируя, что на такой огромной территории можно построить прочное единство, которое является не угрозой для кого-то, а наоборот, предоставляет возможности для многих".

Таким образом, предстоящий саммит в Габале станет важной вехой для ОТГ. Он предоставит возможность углубить сотрудничество в сфере региональной безопасности, обмена опытом и инфраструктурного взаимодействия. Азербайджан, как активный участник и инициатор создания организации, продолжает играть ключевую роль в обеспечении мира, стабильности и процветания в тюркском мире. Особая заслуга в этих достижениях принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву. Благодаря его решимости и дальновидной стратегии Азербайджан задает приоритеты развития ОТГ, продвигает масштабные инфраструктурные проекты, укрепляет региональную интеграцию и делает организацию влиятельным игроком на международной арене. Лидерство главы государства позволяет превращать амбициозные планы в реальные проекты, создавая прочную основу для мира, безопасности и экономического процветания в тюркском мире.