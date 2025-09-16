Президент Ильхам Алиев и Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ознакомились с ходом строительных работ в Новой Шушинской мечети (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети.

Как сообщает Trend, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу нашего государства и Президента Объединенных Арабских Эмиратов о выполняемых работах.

Отметим, что эта мечеть, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2021 году, будет отличаться как образец современной архитектуры в историческом городе, каковым является Шуша. В соответствии с поручением главы нашего государства, форма мечети будет отражать цифру 8, что, в свою очередь, символизирует день освобождения города Шуша от оккупантов - День Победы. Два минарета мечети будут отображать число 11. Это - символ освобождения города Шуша и Карабаха от оккупации в одиннадцатом месяце. Фасад мечети, построенной в верхней части города, будет украшен геометрическими узорами, схожими с орнаментами минаретов древней Шушинской мечети.