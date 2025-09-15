Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий

Политика Материалы 15 сентября 2025 15:55 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сеидбейли и Шушакенд Ходжалинского района.

«Я помню, во время многочисленных встреч с переселенцами в период оккупации я говорил, что государство старается создать им условия, и мы это сделали. Около 300 тысяч бывших переселенцев были обеспечены государством домами, квартирами», - отметил глава государства.

