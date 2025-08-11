Трамп о Вашингтонской встрече между Азербайджаном и Арменией: Конфликт длился 37 лет, но нам удалось его решить

БАКУ/Trend/ - В ходе брифинга Президент США Дональд Трамп прокомментировал историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, подчеркнув сложность и длительность конфликта, сообщает в понедельник Trend.

«Конфликт длился 37 лет, и два лидера встали и сказали, что они никогда не думали, что это будет решено. Россия пыталась решить этот вопрос. Все пытались решить. Это была очень сложная ситуация, но мы сделали это», — заявил Трамп.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).