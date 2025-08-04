Подразделения азербайджанской армии не открывали огонь по экскаватору в Армении - минобороны

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Азербайджана не открывали огонь по экскаватору в Армении.

Об этом сказали Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечено, что распространенная министерством обороны Армении информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии экскаватора 4 августа около 13:10 во время дорожно-строительных работ между боевыми позициями на территории Сюникского района, не отражает действительности.

"Подразделения азербайджанской армии не открывали огонь по экскаватору в Армении", - сказали в ведомстве.

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