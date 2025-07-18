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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)

Политика Материалы 18 июля 2025 12:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 на 160 мест.

Как сообщает в пятницу Trend, здание также построено в рамках реализации «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики».

Строительство яслей-детского сада началось в феврале прошлого года. В феврале нынешнего года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ.

В здании дошкольного образовательного учреждения созданы необходимые условия для обеспечения комфорта детей, а также организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Здесь имеются игровые комнаты и спальни, музыкальный, танцевальный и спортивный залы.

На освобожденных от оккупации землях, наряду с размещением населения, также ведется последовательная работа по строительству дошкольных воспитательных учреждений. Такие проекты являются составной частью проводимых на этих территориях строительно-восстановительных работ.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Агдам яслей-детского сада номер 1 (ФОТО)
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