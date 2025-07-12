В Азербайджане опровергли фейковые заявления от имени министров о сбитом белорусском самолёте (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соцсетях от имени министра обороны и министра иностранных дел Азербайджана распространено заявление, подготовленное с использованием технологий "deep fake" и не соответствующее действительности, якобы о сбитии белорусского самолета в воздушном пространстве России.

Как сообщает Trend, об этом сказали в Агентстве по развитию медиа Азербайджана.

«Мы отмечаем, что данные фейковые видеоролики, созданные с использованием искусственного интеллекта, являются примером грубой манипуляции информацией, направленной на введение общественного мнения в заблуждение.

Мы призываем общество доверять только информации, предоставленной официальными источниками, и получать информацию, выражающую официальную позицию государства, от информационных агентств страны и других профессиональных СМИ»,- говорится в заявлении агентства.

Агентство MEDIA призывает граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в ответ на подобные ситуации и быть бдительными в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на фейковой и ложной информации, а также тенденция создания контента с использованием технологий "deep fake".