КСИР заявил об обстреле места проведения совещания израильских командиров

Политика Материалы 31 марта 2026 15:57 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по месту проведения совещания командиров местного фронта Израиля в Бней-Браке.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении КСИР, распространенном в связи с 88-м этапом операции "Правдивое обещание 4".

Согласно информации, на данном этапе КСИР использовал ракеты Emad, Khorramshahr 4 и Ghadr.

КСИР также заявил, что подверг обстрелу города Тель-Авив, Беэр-Шева, Галилея, Негев, Тель-Ноф, Арад, а также южную часть Красного моря.

Отметим, что в 2015 году между Ираном и группой 5+1 было достигнуто соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с ядерной программой Ирана, после чего Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2231. Данная резолюция привела к отмене шести ранее принятых резолюций против Ирана и приостановке масштабных санкций, связанных с ядерной программой страны.
В 2018 году США вышли из указанного плана и вновь ввели санкции против Ирана.

Поэтапное прекращение Ираном выполнения предусмотренных планом ограничений было неоднозначно воспринято другими странами. В результате 28 сентября 2025 года резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены.
Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии, опубликованному в мае 2025 года, объем обогащенного Ираном урана составил 9 247 килограммов, при этом объем урана, обогащенного более чем до 60%, достиг 408 килограммов.

Несмотря на то, что США и Иран дважды в разное время проводили переговоры по иранской ядерной программе, конкретного соглашения сторонам достичь не удалось, и обе встречи завершились противостоянием. В последний раз с 28 февраля США и Израиль начали наносить по Ирану авиационные удары.

В ответ Иран с того же дня начал наносить ракетные и беспилотные удары по Израилю и военным объектам США в странах региона. Впоследствии противостояние расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки оказались под серьезной угрозой. На фоне напряженности в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли. Иран, сохраняя полный контроль над Ормузским проливом, разрешает проход через него только тем судам, которые считает необходимыми.

