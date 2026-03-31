В результате авиаударов в Иране погибли 24 медработника - минздрав

БАКУ /Trend/ - С 28 февраля в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану погибли 24 медицинских работника.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Отмечается, что за этот период ранения получили 114 медицинских работников.

По данным министерства, в результате атак США и Израиля погибли 17 детей в возрасте до 5 лет, 216 подростков младше 18 лет, ранения получили 66 детей в возрасте до 2 лет, 1,83 тыс. подростков младше 18 лет.

Министерство также сообщает, что к настоящему времени погибли 249 женщин, а 4,4 тыс. женщин получили ранения.

Кроме того, повреждены 53 центра скорой помощи, 44 медицинских пункта и 212 учреждений здравоохранения.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.