Планируем расширить деятельность SOCAR на Ближнем Востоке - Микаил Джаббаров (дополнено)

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КИЛИС/Trend/ - В дальнейшем мы планируем расширить деятельность SOCAR в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщил журналистам министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках церемонии открытия турецко-сирийского трубопровода природного газа, передает корреспондент Trend, командированный в Турцию.

Министр отметил, что проект по запуску газопровода стал подтверждением как растущего спроса на азербайджанский газ на рынке Ближнего Востока, так и конкурентоспособности его поставок в этот регион.

"Учитывая характер данной сделки, выражаю искреннюю благодарность нашим турецким братьям и коллегам за создание благоприятных условий для транзита газа. В будущем мы планируем расширение деятельности SOCAR в этом регионе", - подчеркнул министр.

М.Джаббаров отметил, что главной задачей в рамках данного проекта является не только достижение желаемого объема поставок или обеспечение стабильности, но и выполнение всех контрактных обязательств в полном объеме. И в то же время - укрепление международной репутации Азербайджана.

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