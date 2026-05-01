Документы, принятые Европарламентом против Азербайджана, неприемлемы - Сахиба Гафарова (Обновлено)

Добавлены новые подробности (первая версия опубликована в 11:27)

БАКУ/Trend/ - Проблемы, существующие в подходах Европарламента к процессам, происходящим в Азербайджане и регионе, вызывают большое недовольство и обеспокоенность, и этот процесс продолжается уже долгие годы. Резолюции, принимаемые Европарламентом в отношении Азербайджана, носят односторонний и предвзятый характер, основываясь на двойных стандартах. Эти документы не отражают реальную ситуацию и зачастую направлены на нарушение законных интересов Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Спикер отметила, что эта деятельность Европарламента носит системный характер:

"Вызывает сожаление, что эта структура, претендующая на представление европейской демократии, превратилась в инструмент в руках лоббистских групп и различных кругов интересов, занимающихся деятельностью против Азербайджана".

С. Гафарова напомнила, что несколько лет назад кризис в отношениях Азербайджана с Европарламентом привел к принятию серьезных политических решений:

"В 2015 году парламент Азербайджана, в ответ на системную и продолжительную кампанию по очернению Азербайджана, проводимую в Европарламенте, был вынужден приостановить взаимное сотрудничество с этой организацией. Милли Меджлис потребовал от Европарламента занять объективную позицию в отношении Азербайджана и продемонстрировать этот подход реальными шагами. После принятия этого решения Европарламент предпринял ряд мер с целью возобновления двустороннего диалога, в том числе направил в Азербайджан полномочную делегацию из своих депутатов. После этих усилий Европарламента Милли Меджлис, руководствуясь интересами сотрудничества, в сентябре 2016 года принял решение о восстановлении отношений".

По словам спикера, прошедшие 10 лет показали, что Европарламент не намерен отказываться от действий против Азербайджана. После Второй Карабахской войны антиазербайджанская риторика в деятельности организации еще более усилилась:

«Положив конец тридцатилетней оккупации наших исконных земель под руководством Президента Ильхама Алиева, восстановление территориальной целостности и суверенитета нашего государства привело к росту интенсивности провокаций Европарламента против Азербайджана. Неслучайно с 2021 года по сегодняшний день Европарламент под различными предлогами принял 13 резолюций против Азербайджана.

Все это может считаться основным доказательством того, на основе каких критериев на самом деле функционирует данная структура.

Нет сомнений в том, что целенаправленная деятельность Европарламента против Азербайджана нарушила атмосферу доверия в двусторонних отношениях и в то же время нанесла сокрушительный удар по перспективам конструктивного диалога и сотрудничества. Очевидно также, что подход, демонстрируемый организацией, направлен на создание препятствий усилиям по установлению мира и стабильности в регионе».

В завершение своего выступления С. Гафарова отметила, что Милли Меджлис не может оставаться безучастным к предвзятой деятельности Европарламента против нашего государства и выразит свою решительную позицию по данному вопросу.

