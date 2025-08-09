Азербайджан и Армения делают решительный шаг к урегулированию затянувшегося конфликта - МИД Пакистана

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Армения делают решительный шаг к урегулированию затянувшегося конфликта.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

“Сегодняшний день является поистине историческим моментом, поскольку Азербайджан и Армения делают решительный шаг к урегулированию затянувшегося конфликта, который длится уже более трех десятилетий. Я высоко оцениваю дальновидность и решимость, проявленные Президентом Ильхамом Алиевым в руководстве этим процессом, и глубоко признателен Президенту Дональду Трампу за его роль в содействии этому прорыву. Я также выражаю самые искренние поздравления моему брату, министру иностранных дел Джейхуну Байрамову поскольку Азербайджан движется по пути мира с Арменией”, - отметил Мухаммад Исхак Дар.

Он выразил надежду на то, что этот важный этап проложит путь на Кавказе к будущему, свободному от болезненных теней прошлого и основанному на мире, стабильности и надежде.