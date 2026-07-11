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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями сел Гузейхырман и Гунейхырман (ВИДЕО)

Политика Новость 11 июля 2026 21:09 (UTC +04:00)
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями сел Гузейхырман и Гунейхырман (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры встречи главы государства с жителями сел Гузейхырман и Гунейхырман Ходжавендского района города Шуша.

В публикации говорится:

«Желаю вам здоровья, живите счастливо. Пусть отныне вас обходят стороной беды и несчастья. Достойно воспитывайте своих детей, в духе патриотизма, чтобы они росли с любовью в сердце к азербайджанскому народу и своему государству. Когда понадобится – верю, что больше не понадобится, – но если понадобится, все должны знать, что «Железный кулак» на месте и будет на месте. (Встреча с жителями в селах Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района)».

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