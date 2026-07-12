Азербайджанские борцы выиграли "золото" и три "бронзы" на чемпионате Европы U-20 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Керимов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-20, проходящем в Скопье, столице Северной Македонии.

Выступавший в весовой категории до 70 кг спортсмен встретился в финале с французом Байсангуром Битмурзаевым. Не оставив сопернику ни единого шанса, представитель Азербайджана одержал досрочную победу со счетом 10:0 и стал чемпионом Европы.

Мухаммед Исмайлов (57 кг), Башир Вердиев (65 кг) и Фархад Сулейманлы (97 кг) заняли третьи места.

Из азербайджанских борцов вольного стиля, вступивших в борьбу сегодня, Джамал Аббасов (61 кг), Нурлан Агазаде (74 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) выступят в финале, а Мухаммед Аббасзаде (86 кг) и Гусейн Мамедтагизаде (92 кг) поборются за бронзовые медали.