Президент Словакии посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/- Президент Словакии Петер Пеллегрини 13 июля отправится с официальным визитом в Азербайджан.

По информации президентского дворца, вместе с президентом в Азербайджан также прибудут вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток и глава Национального банка Словакии Петер Кажимир.

«Основными темами обсуждения станут углубление энергетического сотрудничества, поддержка словацкого экспорта, развитие промышленного и технологического партнерства, а также улучшение транспортного сообщения между двумя странами»,- говорится в информации.

Стороны также обсудят возможность участия словацких партнеров в проектах восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Кроме того, Пеллегрини посетит Агдам, где ознакомится с проектом Smart Village в селе Баш Гарванд и примет участие в церемонии закладки фундамента новой школы, которая будет названа в честь генерала Милана Растислава Штефаника.



Как сообщается 15 июля президент Словакии проведет встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Баку. В ходе визита он также встретится с апостольским префектом в Азербайджане Владимиром Фекете.

Пеллегрини посетит Аллею шехидов, а также почтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Параллельно с программой визита словацкого президента в Баку состоится словацко-азербайджанский бизнес-форум с участием словацких предпринимателей.

«Форум станет площадкой для расширения торгового сотрудничества, установления новых партнерств и поддержки словацких компаний на азербайджанском рынке.

Продолжение политического диалога на высшем уровне между Братиславой и Баку подтверждает заинтересованность обеих стран в развитии отношений в стратегически важных сферах — от энергетической безопасности и экономического сотрудничества до инноваций, транспорта и технологических партнерств»,- говорится в информации.