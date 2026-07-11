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Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя развитие, я радуюсь всем сердцем

Политика Новость 11 июля 2026 20:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя развитие, я радуюсь всем сердцем
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя это прекрасное развитие, я, конечно же, радуюсь всем сердцем. Еще раз убеждаюсь, какой мы великий народ, народ-созидатель.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.

«Хозяевами этих земель являемся мы, и весь мир теперь не просто знает, но и принимает это. Некоторые, даже если и не хотят, вынуждены принять это, потому что мы заставили их признать наши реалии», – добавил глава государства.

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