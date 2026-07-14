Президент Словакии поблагодарил Президента Ильхама Алиева за гостеприимство

БАКУ /Trend/ - Президент Словакии Петер Пеллегрини, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, поделился в своем аккаунте в социальных медиа публикацией о визите.

В публикации на платформе X глава словацкого государства написал, что в рамках программы визита он Президентом Ильхамом Алиевым несколько необычно продолжил путь: «Конечно, необычно, что во время официального визита глава принимающего государства лично управлял автомобилем. Этот необычный и столь внимательный жест искренне тронул меня. Это стало наглядным свидетельством теплых отношений между нашими странами, дружбы, объединяющей наши народы, а также взаимного доверия и уважения, которые лежат в основе нашего партнерства. Искренне благодарю Президента Ильхама Алиева за этот незабываемый пример гостеприимства».

В другой публикации Президент Словакии рассказал о своем визите в село Баш Гервенд Агдамского района: «У меня была возможность ознакомиться с проектом «Умное село» в Баш Гервенде, который является одним из наиболее эффективных символов восстановления региона в Агдаме. Вселяет гордость то, что словацкие компании играют важную роль в реализации этого амбициозного проекта и что опыт Словакии способствует построению светлого будущего.

Благодаря современной инфраструктуре и применению инновационных решений, этот проект создает благоприятные условия для безопасного, достойного и устойчивого возвращения людей в родные края и реинтеграции в гражданскую жизнь. Вместе с Президентом Ильхамом Алиевым мы также заложили первый камень новой школы, которая будет названа в честь генерала Милана Растислава Штефаника. Эта школа - не только символ дружбы между Словакией и Азербайджаном, но и важная инвестиция в будущие поколения».

Глава государства расценил это сотрудничество как яркий пример стратегического партнерства.