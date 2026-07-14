Халг Банк опубликовал итоги II квартала 2026 года

Один из крупнейших частных банков страны, Халг Банк, опубликовал финансовые результаты по итогам II квартала 2026 года.

По состоянию на конец отчетного периода активы Банка составили 2,832 млрд манатов, объем кредитного портфеля (включая другие финансовые институты) составил 1,843 млрд манатов, а объем депозитного портфеля составил 1,921 млрд манатов.

По итогам II квартала 2026 года совокупный капитал Банка составил 523,6 млн манатов, а чистая прибыль — 13,5 млн манатов.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.