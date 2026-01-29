В Иране зафиксирован рост потребления газа населением

БАКУ /Trend/ - 21, 22 и 23 января ежедневное потребление газа в квартирах в Иране увеличилось на 81 миллион кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава диспетчерского центра Национальной газовой компании Ирана Голамреза Кушки в ходе брифинга.

По его словам, в указанные дни ежедневное потребление газа в квартирах составило 726 миллионов кубометров. Однако в аналогичные дни прошлого года потребление газа составляло 645 миллионов кубометров в сутки.

Г. Кушки отметил, что значительное увеличение потребления газа связано с резким снижением температуры воздуха. Так, в последние дни низкие температуры наблюдались в 28 провинциях страны.

Добавим, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, составляющим приблизительно 34 триллиона кубических метров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения. Ежедневно Иран добывает 1,07 миллиарда кубических метров газа.