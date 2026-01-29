Привлечение местных ресурсов делает микрофинансовые продукты в Азербайджане доступнее - AMFA

БАКУ/ Trend/ - Привлечение местных финансовых ресурсов в Азербайджан делает микрофинансовые продукты более доступными.

Об этом Trend заявила директор Азербайджанской ассоциации микрофинансирования (AMFA) Жаля Гаджиева в рамках I Инвесторского микрофинансового форума в Баку.

По ее словам, главная цель форума - расширение ассортимента финансовых продуктов микрофинансовых организаций, работающих в сельской местности.

Ж.Гаджиева отметила, что привлечение местных финансовых ресурсов более эффективно по сравнению с иностранным финансированием:

"Очень важно, что привлечение местных ресурсов предпочтительнее зарубежных, поскольку их стоимость ниже. Средства, привлекаемые из-за рубежа, предоставляются в долларах США, что создает хеджинговые риски. Эти риски, в свою очередь, повышают стоимость продукта. При привлечении средств в национальной валюте данный риск устраняется, и в результате продукт становится более доступным".

Она подчеркнула, что в настоящее время спрос на микрофинансовые продукты в регионах достаточно высок, и для его удовлетворения важно тесное сотрудничество небанковских кредитных организаций (НБКО) с участниками рынка капитала.

"По данным, опубликованным Центральным банком в прошлом году, в Азербайджане насчитывается 40 000 инвесторов-эмитентов. В основном это частные инвесторы, приобретающие облигации. В этом году Центральный банк ставит цель довести их число до 100 000. Мы также заинтересованы в росте числа эмитентов. Подобные мероприятия способствуют появлению новых эмитентов на рынках капитала и повышают привлекательность НБКО как потенциальных объектов инвестиций".

Директор AMFA положительно оценила решение Бакинской фондовой биржи снизить минимальные требования к листингу на долговом рынке для микрофинансовых организаций до 500 тысяч манатов:

"В Азербайджане действует 54 НБКО, однако лишь примерно четверть из них сотрудничает с Бакинской фондовой биржей. Мы хотели бы, чтобы это число росло. Работа в регионах и отдаленных селах требует дополнительных расходов, при том что спрос там достаточно высокий".

По словам Ж.Гаджиевой, в государственных программах социально-экономического развития приоритетом определено развитие регионов, и для обеспечения этого процесса ключевую роль играет доступность финансовых ресурсов:

"Доступ к финансированию позволяет НБКО работать в соответствии с требованиями Центрального банка и одновременно вносить вклад в развитие микропредпринимательства".