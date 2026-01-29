В Азербайджане начато строительство линии электропередачи "Зангезур" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Началось строительство линии "Зангезур" с целью подключения Нахчыванской Автономной Республики к основной энергосистеме Азербайджана, а также формирования международного энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа.

Как сообщили Trend в ОАО "Азерэнержи", по поручению главы государства компания осуществляет строительство двухцепной высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт и пропускной способностью 1000 мегаватт протяженностью 74 километра от Джебраила до Агбенда. Параллельно ведется строительство линии длиной 105 километров от Нахчывана до границы Ордубада.

Линия проходит вдоль реки Араз, а на ряде участков — через горные и скалистые массивы. Работы ведутся в условиях крайне сложного рельефа и сурового климата.

На следующем этапе проекта планируется строительство дополнительной линии электропередачи протяжённостью 44 километра через Зангезурский коридор. В дальнейшем она будет соединена с линиями в направлениях Агбенда и Ордубада.

Также в городе Нахчыван будет построена новая подстанция напряжением 330 киловольт. Для этого уже выделено 49 гектаров земли и начаты мобилизационные работы.

В рамках продолжения проекта энергетического коридора Азербайджан–Турция–Европа предусмотрен еще один стратегический этап — прокладка линии электропередачи напряжением 400 киловольт протяженностью 230 километров от Нахчывана до Турции, а также строительство первой в истории страны преобразовательной подстанции класса 400 киловольт.

Проект имеет стратегическое значение с точки зрения полной интеграции Нахчыванской Автономной Республики в единую энергосистему страны, устранения зависимости автономии от зарубежных источников при регулировании частоты, а также создания возможностей выхода на европейские энергетические рынки. Он оценивается как один из крупнейших энергетических проектов в истории Азербайджана.