Рассмотрена текущая ситуация в сфере международных автомобильных грузоперевозок в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обсуждена текущая ситуация в сфере международных автомобильных грузоперевозок в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в «X».

«Прошла встреча с представителями транспортных компаний, занимающихся международными автомобильными грузоперевозками. В ходе встречи мы обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере международных перевозок и мерах, принимаемых для повышения участия перевозчиков на международных рынках. В то же время были выслушаны предложения перевозчиков и обсуждены шаги по более эффективной организации деятельности», - говорится в публикации.

