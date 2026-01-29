Прошли обсуждения по вопросу включения Зангезурского коридора в сеть TEN-T

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и генеральный директор Европейской комиссии по вопросам расширения и "Восточного соседства" Герт Ян Коопман обсудили включение Зангезурского коридора в сеть TEN-T.

Как передает Trend, об этом в аккаунте в «X» сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Состоялась встреча с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам расширения и "Восточного соседства" Гертом Яном Коопманом. На встрече обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры Нахчывана и начало подготовки технико-экономического обоснования в этом направлении. Также состоялся обмен мнениями по включению Зангезурского коридора в транспортную сеть ЕС (TEN-T), увеличению потенциала и цифровизации Среднего коридора, и по возможностям сотрудничества с ЕС в сферах авиации, морского транспорта, искусственного интеллекта и кибербезопасности", - говорится в публикации министра.

Отмечается, что обсуждались также укрепление кадрового потенциала в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, деятельность компаний ЕС в нашей стране.

Согласно информации, кроме того, рассматривались возможности участия Азербайджана в проектах в рамках программы ЕС «Horizon Europe».