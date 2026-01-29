В Азербайджане расширяется правовой статус электронных доказательств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доказательства в электронной форме будут признаваться доказательствами в уголовном процессе.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который был обсужден сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, электронные данные, способствующие установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного преследования, включая абонентские данные, трафик и контент-данные, по решению органа, осуществляющего уголовный процесс, могут быть признаны электронными доказательствами с учетом требований УПК.

Электронные данные будут признаваться доказательствами при условии их получения с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Хранение электронных доказательств

Электронные доказательства и носители, на которых они хранятся (за исключением случаев передачи на ответственное хранение), будут приобщаться к материалам уголовного дела и храниться вместе с делом в течение всего срока его хранения.

Должны быть обеспечены целостность и безопасность таких доказательств и носителей.

Если законный владелец потребует их для текущего учёта, отчётности или иных правомерных целей, ему должна быть предоставлена возможность временного использования либо получения копий электронных данных.

По истечении одного года со дня вступления приговора суда в законную силу либо после вступления в силу решения о прекращении уголовного преследования электронные доказательства или их носители могут быть возвращены законным владельцам по их просьбе.

При этом следователь, прокурор или суд обязаны сделать копии возвращаемых материалов, заверить их подлинность и сохранить в материалах дела.

Обеспечение сохранности электронных данных

Для предотвращения утраты или изменения электронных данных, хранящихся в ИКТ-системах, на носителях или у сервис-провайдеров (включая абонентские, трафик и контент-данные), по решению органа, ведущего уголовный процесс, будут применяться шифрование или иные технические меры защиты в соответствии с международными стандартами безопасности.

В решении должны быть указаны:

- объект защиты,

- содержание меры,

- срок,

- условия,

- ответственные лица.

Эти меры будут реализовываться владельцами соответствующих данных либо иными лицами, определёнными органом следствия.

Если даже при применении шифрования сохраняется риск утраты или изменения данных, орган уголовного преследования сможет обязать владельцев обеспечить их сохранность и неприкосновенность сроком до 90 дней с возможностью продления до завершения расследования.

Лица, ответственные за хранение данных, обязаны соблюдать конфиденциальность процедур.

Новые понятия, предлагаемые к введению в законодательство:

Информационно-коммуникационная система - устройство или группа устройств, автоматически собирающих, хранящих и обрабатывающих данные;

Электронные данные - любая информация в форме, пригодной для обработки в ИКТ-системе, включая программное обеспечение;

Сервис-провайдер - госорган, юридическое или физическое лицо, обеспечивающее коммуникационные услуги или обработку/хранение данных;

Трафик-данные - сведения о маршруте, времени, дате, длительности, объёме и типе коммуникации;

Абонентские данные - информация о пользователе, адресе, контактах, платёжных сведениях и месте установки оборудования (без учета трафика и контента);

Контент-данные - содержание передаваемой информации (тексты, изображения, аудио и видео).