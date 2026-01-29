Азербайджан среди ключевых экспортеров капитала из Евразийского региона – ЕАБР

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является одним из ключевых экспортеров капитала из Евразийского региона.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как отмечается в докладе, страны Евразийского региона выступают активными экспортерами капитала. По состоянию на конец первого полугодия 2025 г. объем их прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в странах Азии достиг 56,6 млрд долл., увеличившись на 12,5% за последние полтора года.

«Ключевыми экспортерами капитала из Евразийского региона остаются Россия, Азербайджан и Казахстан, на которые совокупно приходится почти весь объем исходящих инвестиций в страны Азии. Доля России составляет 72%, что обусловлено масштабом ее корпоративного сектора и исторически сформированным присутствием в электроэнергетике, переработке и инфраструктуре за пределами региона. Азербайджан обеспечивает 23% исходящих ПИИ, преимущественно за счет вложений в нефтегазовый и нефтеперерабатывающий сектора, тогда как вклад Казахстана (4%) постепенно расширяется за счет инвестиций в финансовые услуги и девелопмент», - сказали в ЕАБР.

Кроме того, согласно докладу, индийские инвестиции сосредоточены преимущественно в нефтегазовом секторе России и Азербайджана.

Аналитики ЕАБР отсечают, что Турция — крупнейший получатель инвестиций из стран Евразийского региона: объем накопленных вложений достиг 44 млрд долл., что более чем в два раза превышает объем турецких инвестиций в страны Евразийского региона (18,6 млрд долл.). Основной вклад обеспечивают российские и азербайджанские компании, преимущественно в энергетическом и нефтеперерабатывающем секторах.

«В отраслевом разрезе страны Залива сосредоточили основные инвестиции в нефтегазовом секторе и в электроэнергетике. Около 43% всех вложений приходится на проект по нефтедобыче в Туркменистане, а еще 35% — на 29 проектов в электроэнергетике в Узбекистане и Азербайджане, преимущественно в сегменте ВИЭ. В последние годы арабские инвесторы все активнее изучают возможности диверсификации активов, рассматривая новые направления для вложений в Азербайджане, Грузии и Армении», - говорится в отчете.

Как отмечается, объем накопленных инвестиций Саудовской Аравии в странах Евразийского региона по состоянию на конец первого полугодия 2025 г. оценивается в 4,17 млрд долл.

«За последние полтора года прирост составил более 2 млрд долл., что свидетельствует о резкой активизации инвестиционной деятельности саудовских компаний в регионе. Ключевым направлением инвестиций Саудовской Аравии является Узбекистан, на который приходится около 93% всех накопленных вложений. Оставшаяся часть инвестиций направлена в Азербайджан»,- говорится в докладе.

В ЕАБР заявляет, что Азербайджан является одним из ключевых партнеров, привлекающих ПИИ из Турции.

«Этому способствует как география, так и политическая и культурная связанность двух государств. Крупнейший инвестиционный проект Турции в Азербайджане (и во всем Евразийском регионе) — это разработка месторождения Шах Дениз, где турецкая компания TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklıgı) является одним из участников международного консорциума по разработке и добыче газа в южной части Каспийского моря», - отмечается в докладе.