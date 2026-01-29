Обсуждены перспективы производства конкурентоспособной продукции в Габале

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы производства конкурентоспособной продукции и снижения зависимости от импорта в связи со строительством завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

«На встрече с основателем компании Gabala Beverage Company Сезаром Чечелли мы обсудили вопросы сотрудничества с компанией и бизнес-инициативы.

Мы отметили привлечение инвестиций в регионы, работу, проделанную по строительству завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале, перспективы проекта с точки зрения создания рабочих мест, производства конкурентоспособной продукции и снижения зависимости от импорта», - говорится в публикации.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!