Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обсуждены перспективы производства конкурентоспособной продукции в Габале

Экономика Материалы 29 января 2026 16:21 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы производства конкурентоспособной продукции в Габале
Фото: Микаил Джаббаров / Х

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы производства конкурентоспособной продукции и снижения зависимости от импорта в связи со строительством завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

«На встрече с основателем компании Gabala Beverage Company Сезаром Чечелли мы обсудили вопросы сотрудничества с компанией и бизнес-инициативы.

Мы отметили привлечение инвестиций в регионы, работу, проделанную по строительству завода по производству алкогольных и безалкогольных напитков в Габале, перспективы проекта с точки зрения создания рабочих мест, производства конкурентоспособной продукции и снижения зависимости от импорта», - говорится в публикации.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости