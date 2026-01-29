Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждены вопросы увеличения объемов грузоперевозок по БТК (ФОТО)

Экономика Материалы 29 января 2026 17:07 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы увеличения объемов грузоперевозок по БТК (ФОТО)

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы увеличения объемов грузоперевозок пожелезнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК).

Об этом Trend сообщили в АЖД.

Обсуждения состоялись в ходе встречи в Тбилиси председателя входящего в AZCON Holding ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшана Рустамова с генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Лашей Абашидзе и заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамарой Иоселиани.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы партнерства между двумя странами в сфере железнодорожного транспорта.

Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества Грузии и Азербайджана в деле повышения конкурентоспособности Среднего коридора и привлечения дополнительных грузов.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам подписания итогового акта о приеме-сдаче железнодорожной линии БТК и увеличения объемов грузоперевозок по этой линии.

Отметим, что АЖД успешно завершило ремонтно-восстановительные работы и модернизацию 184-километрового участка линии БТК, пролегающего через Грузию и обладающего сложным географическим рельефом, в результате чего годовая пропускная способность линии возросла с 1 млн тонн до 5 млн тонн. Основной целью модернизации этой железнодорожной линии является повышение конкурентоспособности Среднего коридора и превращение БТК в одну из главных грузовых артерий коридора.

