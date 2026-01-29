Азербайджан уверенно движется к модели страны-производителя - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В последние годы одним из наиболее заметных направлений экономической повестки дня Азербайджана является политика индустриализации и расширения ненефтяного сектора. На фоне волатильности мировых энергетических рынков, геополитических рисков и растущей неопределенности в мировой экономике переход стран от модели, основанной исключительно на природных ресурсах, к устойчивой и диверсифицированной экономической структуре стал жизненно необходимым. Азербайджан, своевременно оценив эти вызовы, вступил в новый этап развития, основанный на производстве, промышленности и экспортно-ориентированной экономике, и уверенно движется к модели страны-производителя.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"В этом контексте новые предприятия, введенные в эксплуатацию, а также основанные в этом месяце в Сумгайытском промышленном парке, являются не просто отдельными экономическими проектами, а конкретным выражением будущей экономической модели страны в целом. Такие проекты, как производство зеркал, картона и упаковочной продукции, полипропиленовых пакетов, на первый взгляд, могут показаться небольшими. Но на самом деле эти отрасли составляют одну из основ промышленной экосистемы и стимулируют развитие сотен других секторов. В Азербайджане концепция промышленных парков и промышленных кварталов сформировалась как стратегический инструмент в экономической политике страны. Государство применяет к этой сфере не только стимулирующий, но и системный подход: создается инфраструктура, предоставляются льготы, оказывается финансовая и институциональная поддержка. В результате снижаются риски для предпринимателей, инвестиционный климат становится более предсказуемым", - сказал он.

Политолог отметил, что реальные результаты такого подхода очевидны. "Промышленные парки Сумгайыта, Гарадага, Пираллахы, Мингячевира, Балаханы, Гаджигабула, Агдама и Джебраила стали не только производственными площадками, но и экономическими центрами, где сосредоточены новые технологии, профессиональные кадры и экспортно-ориентированные бизнес-модели. Созданные здесь предприятия работают взаимосвязанно, формируя цепочку добавленной стоимости по всей стране. Завод по производству зеркал, картонные и упаковочные предприятия, фабрики по производству полипропиленовых пакетов - все это имеет важное значение с точки зрения снижения зависимости от импорта. В течение многих лет большая часть такой продукции импортировалась. А это означало как потерю валюты, так и зависимость от цепочек поставок. С созданием новых производственных площадей Азербайджан получает возможность удовлетворять потребности внутреннего рынка местной продукцией. Это имеет стратегическое значение, особенно в кризисные периоды в мире. На фоне сбоев в мировой торговле, логистических проблем и роста цен отечественное производство становится опорой экономической безопасности. При этом данная продукция уже экспортируется в десятки стран. А это означает рост ненефтяного экспорта, укрепление международных экономических позиций страны", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что открытие новых заводов означает рабочие места для тысяч людей. "Это не просто статистика - каждое рабочее место означает благополучие семей, уверенность в будущем и социальную стабильность. В частности, промышленные кварталы, созданные в регионах, играют важную роль в предотвращении миграции в столицу и экономическую активизацию местных сообществ. Рабочие места, созданные в промышленных парках, включают в себя не только физический труд, но и такие области, как инженерия, технологии, логистика, маркетинг и менеджмент. Это создает стимул для расширения профессиональной кадровой базы в стране и ориентации молодежи на современные специальности. Большинство новых предприятий создается на основе передовых технологий таких стран, как Китай, Германия, Турция. Это означает, что промышленность в Азербайджане переходит на качественно новый уровень. Автоматизация, цифровое управление, энергоэффективность и экологические стандарты теперь становятся неотъемлемой частью производства. Это также повышает конкурентоспособность продукции страны на международных рынках", - сказал политолог.

По его словам, одной из главных отличительных черт промышленной политики Азербайджана является модель партнерства между государством и бизнесом. Государство создает инфраструктуру, предоставляет льготы и оказывает финансовую поддержку. Предприниматель, в свою очередь, организует производство, создает рабочие места, экспортирует продукцию и платит налоги. "Налоговые и таможенные льготы, дешевые кредиты, готовые промышленные участки - вот основные опоры этой модели. В результате растет интерес как со стороны местных, так и иностранных инвесторов. Создание промышленных парков, и в частности на освобожденных территориях, - это начало нового этапа", - сказал он.

Политолог отметил, что каждый новый завод, открывающийся сегодня в Азербайджане, каждая строящаяся новая линия представляют собой инвестиции в будущее страны. "Это измеряется не только экономическими показателями, а означает возможность принимать независимые решения, социальную стабильность, глобальную конкурентоспособность. Новые предприятия, открывшиеся в Сумгайыте, являются частью этой большой стратегии. Азербайджан уже уверенно движется к модели страны-производителя. А этот путь - самая надежная гарантия долгосрочного благополучия, экономической безопасности и национального развития", - добавил А.Гараев.

