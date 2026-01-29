Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Госслужба по вопросам имущества Азербайджана утвердила стратегический план развития кадастра

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ/ Trend/ - В прошлом году Государственной службой по вопросам имущества Азербайджана был определен стратегический план по шести направлениям государственного кадастра.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявила председатель публичного юридического лица "Государственный кадастр и реестр недвижимости" Нигяр Алимова на пресс-конференции, посвященной проделанной работе в 2025 году и предстоящим целям.

По словам представителя ведомства, одной из главных задач является обеспечение перехода к цифровому управлению за счет совершенствования информационных систем.

"Определение стандартов предоставления электронных услуг - одна из наших ключевых обязанностей. В прошлом году была проведена регистрация прав на 364 136 объектов недвижимости", - отметила она.

