БАКУ /Trend/ - Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) поделилась рекомендациями по ускорению перехода Азербайджана к «зелёному» транспорту.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на AmCham.

Палата предлагает предоставить дополнительные освобождения от импортных пошлин для гибридных транспортных средств, особенно подключаемых, разработать дорожную карту по развитию зарядной инфраструктуры и внести изменения в законодательство, которые позволят частным предпринимателям продавать электроэнергию третьим сторонам и обратно в сеть, что будет способствовать росту частных инвестиций в зарядные станции.

AmCham также рекомендует содействовать реализации рекомендаций Центрального банка по снижению страховых тарифов для экологически чистых транспортных средств и внедрению механизмов контроля, а также предусмотреть обязательную установку зарядных станций в новых торговых центрах, на парковках и в жилых комплексах.

Также предлагается, чтобы владельцы экологически чистого транспорта получали льготы, такие как номерные знаки особого цвета, выделенные парковочные места и скидки на пользование платными дорогами, а экологически чистые автомобили получали бы приоритет в государственных закупках.

"Кроме того, необходимо создавать и расширять зоны с нулевыми выбросами, включая общественный транспорт в Шуше, внутренние перевозки в национальных парках и стратегические объекты, такие как Свободная экономическая зона Алят, а к 2030 году достичь уровня электрификации не менее 30 процентов автобусного парка", - отмечает AmCham.

В более широком стратегическом плане AmCham предлагает проводить технико-экономические исследования для оценки спроса и предложения альтернативных видов топлива в железнодорожном, морском и авиационном транспорте, включая биотопливо, устойчивое авиационное топливо, метанол и другие смешанные виды топлива.

AmCham отмечает, что Азербайджан уже реализовал ряд мер в этом направлении.

Согласно информации, правительство приняло поправку, предусматривающую освобождение гибридных и электрических транспортных средств от НДС при таможенном оформлении и продаже, а электромобили полностью освобождены от всех налогов и пошлин при импорте.

Как подчеркивает Палата, эти шаги способствовали росту импорта экологически чистых транспортных средств и сделали их более доступными для потребителей.

"В Баку были введены в эксплуатацию электрические автобусы, интегрированные в систему городских перевозок. Дополнительный вклад внесли новые льготные условия кредитования экологически чистых автомобилей, когда первоначальный взнос снижен с 40 до 20 процентов, а средняя процентная ставка уменьшена с 15 до 10 процентов, что значительно стимулировало приобретение «зелёного» транспорта домохозяйствами.

Банки и финансовые механизмы играют ключевую роль в этом процессе. Наблюдаемый с 2024 года эффект продолжился и в 2025 году, и, по прогнозам, будет сохраняться до 2030 года, уже внося реальный вклад в развитие «зелёного» транспорта в Азербайджане", - отмечает AmCham.