Музыка и Победа: художественное осмысление героической истории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана состоялась презентация нового нотного издания "Şanlı Zəfərə həsr olunan Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik orkestr üçün əsərləri" (партитура, II том), сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В сборник вошли партитуры симфонических произведений азербайджанских композиторов, посвящённых славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Блестящая победа, одержанная доблестной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, вдохновила композиторов на создание масштабных патриотических произведений различных жанров, отражающих это историческое событие.

18 ярких сочинений, отличающихся жанровым разнообразием, образно-эмоциональной насыщенностью и стилевыми особенностями, были исполнены во Дворце Гейдара Алиева на большом концерте, посвящённом первой годовщине Победы. Эти произведения легли в основу крупного проекта Союза композиторов Азербайджана, который впервые в своей истории осуществил издание партитур современных композиторов.

Инициатором и художественным руководителем проекта является председатель Союза композиторов, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде. Редактором нотного текста, а также автором макета и графического оформления выступил заслуженный работник культуры Ханлар Новрузов.

Фирангиз Ализаде отметила, что новое издание является вторым томом уникального трёхтомного проекта, реализуемого впервые за всю историю СКА. Первый том, включавший партитуры произведений для хора и симфонического оркестра, был представлен музыкальной общественности в прошлом году и получил высокую оценку специалистов.

Во второй том вошли партитуры оркестровых произведений пяти композиторов:

- "Zəfər çələngi" народного артиста Азера Дадашева,

- "Şanlı Qələbə" заслуженного деятеля искусств Мобиля Бабаева,

- "Qələbə uvertürası" заслуженного деятеля искусств Джейхуна Аллахвердиева,

- "Qarabağa gedən yol" заслуженного артиста Вугара Джамалзаде,

- "Dəmir yumruq" композитора-ветерана Вугара Мамедзаде.

Основная цель проекта заключается в популяризации этих произведений и включении их в репертуар оркестровых коллективов Азербайджана и зарубежных стран.

В ходе презентации каждому из авторов, чьи произведения вошли в сборник, был вручен экземпляр памятного издания. О значимости проекта также говорили секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, профессор Эльнара Дадашева, секретарь Союза композиторов, доктор искусствоведения, доцент Лейла Зохрабова, а также композитор, заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

Музыкальная часть мероприятия включала исполнение произведений композиторов, представленных в новом издании:

- Мобиля Бабаева - песня "Vətənim, ilk məhəbbətim" на слова Бабы Везироглу,

- Вугара Джамалзаде - романс "Gəlməmiş" на слова М. П. Вагифа,

- Вугара Мамедзаде - Трио для скрипки, виолончели и фортепиано.

Исполнители: Исмаил Зейналов, Илькин Довлатов (вокал), Гюльсун Джафарова (скрипка), Абдулфариз Мамедзаде (виолончель), Наргиз Расулова и Эльмар Гусейнов (фортепиано).

В формате видеозаписи были представлены произведения Азера Дадашева "Zəfər çələngi" и Джейхуна Аллахвердиева "Qələbə uvertürası".

Завершением художественной части презентации стало торжественное исполнение "Zəfər marşı" для хора и симфонического оркестра Фирангиз Ализаде в исполнении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Хоровой капеллы. Художественный руководитель - народная артистка Гюльбаджи Иманова, дирижёр - народный артист Фахраддин Керимов.

