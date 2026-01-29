Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Государственного таможенного комитета - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Награждены сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в таможенных органах наградить следующих сотрудников Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Гулиева Бахруза Фаиг оглу

Ширинова Натига Тельман оглу

медалью «Терегги»

Алвердиева Тариеля Мехман оглу

Мамедова Эльшана Малик оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Алышова Эльвина Махир оглу

Байрамова Рашада Фаррух оглу

Дуньямалылы Эмина Ахад оглу

Гасанова Рустама Абы оглу

Исмаилова Амида Рагиф оглу

Исмаилова Сейфуллу Лятиф оглу

Гасымова Орхана Араз оглу

Гулиева Арифа Махмуд оглу

Гурбанова Васифа Эльчин оглу

Насибова Эльхана Шираслан оглу

Нуриева Нурлана Сахават оглу

Тагиева Намига Интигам оглу

Велиева Тургута Техран оглу", - говорится в документе.