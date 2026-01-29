AmCham рекомендует запустить в Азербайджане нацпрограмму цифровых двойников

БАКУ /Trend/ - Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) рекомендует запустить в Азербайджане национальную программу цифровых двойников и промышленного моделирования.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на AmCham.

Отмечается, что сферы нефти и газа, транспорта, коммунального хозяйства и городской инфраструктуры Азербайджана по-прежнему опираются на физические инспекции, реактивное обслуживание и статические модели планирования.

Согласно информации, это приводит к дорогостоящим простоям, рискам для безопасности и ограниченной ситуационной осведомлённости.

"Технологии «цифровых двойников» и metaverse-ориентированные промышленные симуляции кардинально меняют подходы к управлению активами и подготовке кадров. Однако в Азербайджане ощущается нехватка компетенций в области цифрового моделирования, 3D-инфраструктуры данных и стратегических пилотных проектов, демонстрирующих инвестиционную эффективность (ROI)", - отмечает AmCham.

Подчеркивается, что необходимо запустить национальную программу цифровых двойников и промышленного моделирования: "Первые пилотные проекты следует реализовать в сферах с наибольшим потенциалом воздействия, т.е. на объектах нефтегазодобычи, в портовой и трубопроводной инфраструктуре, сетях водо- и электроснабжения, системах "умных коммунальных услуг" и "умного городского планирования".

Отмечается, что для запуска пилотных инициатив следует наладить сотрудничество с ведущими технологическими компаниями.

"Также необходимо разработать национальные стандарты промышленного моделирования данных и 3D-симуляции. В технических университетах следует создать лаборатории цифровых двойников и обеспечить обучение инженеров и специалистов по планированию. Кроме того, требования по внедрению цифровых двойников должны быть включены в государственные тендеры по инфраструктурным проектам", - говорится в информации AmCham.