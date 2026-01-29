ЕС и Азербайджан приступают к подготовке ТЭО Нахчыванской железной дороги

БАКУ/ Trend/ - Сегодня Европейский союз и Азербайджан договорились укрепить партнерство в рамках инициативы ЕС Global Gateway и недавно представленной Программы межрегиональной взаимосвязанности.

Стороны намерены создавать новые экономические возможности за счет устойчивых и надежных связей в сферах транспорта, цифровых технологий, энергетики и торговли, а также способствовать долгосрочному процветанию, сотрудничеству и миру.

В рамках этих инициатив ЕС и Азербайджан совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились начать подготовку технико-экономического обоснования проекта железной дороги в Нахчыване. Этот проект важен для улучшения мобильности и экономических потоков как в Азербайджане, так и в более широком регионе.

Железная дорога станет частью более масштабного Транскаспийского транспортного коридора, который нацелен на соединение Европы и Центральной Азии, сокращая время транзита и создавая новые логистические возможности.

Диверсифицированные и устойчивые маршруты между Европой и Азией соответствуют стратегическим интересам обеих сторон, снижая риски чрезмерной зависимости и усиливая взаимовыгодное сотрудничество.

Наряду с двусторонними и региональными программами поддержки, будущие приоритетные проекты с использованием инновационных финансовых инструментов будут способствовать укреплению экономических связей между ЕС и Азербайджаном. Они также поддержат усилия страны по диверсификации экономики, развитию региональной связности, созданию рабочих мест и компетенций, а также продвижению инклюзивного и устойчивого развития сельских территорий.