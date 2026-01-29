Четырем сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие специальные звания следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:
высшее специальное звание «генерал-полковник таможенной службы»
Шахину Солтан оглу Багирову – председателю Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
высшее специальное звание «генерал-майор таможенной службы»
Фуаду Эльхан оглу Мамедову – заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Фуаду Микаил оглу Асланову – начальнику Главного управления цифрового управления
Эльмиру Бахадур оглу Рамазанову – начальнику Бакинского главного таможенного управления", - говорится в документе.