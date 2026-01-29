Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Четырем сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение

Политика Материалы 29 января 2026 17:22 (UTC +04:00)
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики присвоены высшие специальные звания.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшие специальные звания следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики:

высшее специальное звание «генерал-полковник таможенной службы»

Шахину Солтан оглу Багирову – председателю Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

высшее специальное звание «генерал-майор таможенной службы»

Фуаду Эльхан оглу Мамедову – заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Фуаду Микаил оглу Асланову – начальнику Главного управления цифрового управления

Эльмиру Бахадур оглу Рамазанову – начальнику Бакинского главного таможенного управления", - говорится в документе.

