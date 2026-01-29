Обсуждено межпарламентское сотрудничество Азербайджана и Омана

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман встретилась с председателем Государственного Совета Султаната Оман Шейхом Абдульмаликом Аль Халили.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что историческое, религиозное и культурное сходство между нашими народами предоставляет широкие возможности для развития отношений между нашими странами. Во время беседы состоялся обмен мнениями о связях между законодательными органами двух стран, и подчёркивалось, что межпарламентское взаимодействие вносит вклад в дальнейшее развитие отношений.

Собеседники отметили углубление в последние годы связей на парламентском уровне. Особенно подчеркивалось, что встречные визиты на уровне председателей парламентов и усиление контактов в рамках различных международных организаций превратились в существенный фактор расширения наших связей.

Председатель Государственного Совета Султаната Оман Шейх Абдульмалик Аль Халили выразил уверенность в том, что первый официальный визит спикера Милли Меджлиса в Султанат Оман будет способствовать ещё большему развитию двусторонних связей.

Как было подчёркнуто, у наших парламентов имеется успешный опыт сотрудничества – как на двусторонней основе, так и на международных парламентских площадках. В том числе демонстрируется взаимоподдержка в таких организациях, как Межпарламентский Союз, Азиатская Парламентская Ассамблея и Организация Исламского Сотрудничества.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, подчёркивая значимость сотрудничества под эгидой основанной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентской Сети Движения Неприсоединения, выразила удовлетворение активной вовлечённостью парламента Омана в работу организации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!