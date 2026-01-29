В Сумгайытском промпарке будет производиться 55 млн кв. метров картонной и коробочной тары в год (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию экономических зон при министерстве экономики в 2023 году присвоило статус резидента предприятию по производству картонной и коробочной тары ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика» в Сумгайытском промышленном парке.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика» Кямран Салманлы во время сегодняшнего пресс-тура.

По его словам, территория предприятия охватывает 2,7 гектара.

На предприятии, где применяются турецкие и китайские технологии, будет производиться 55 млн квадратных метров картонной и коробочной тары в год. На первом этапе здесь планируется производство картона и коробочной тары, а на втором – переработка местного сырья, необходимого для производства картона. Наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, продукция также будет экспортироваться. Инвестиционная стоимость предприятия составляет 20 млн манатов. Фонд развития бизнеса Азербайджана при министерстве экономики выделил на его создание льготный кредит в размере 2 млн манатов. Здесь создано 64 постоянных рабочих места. Предприятие воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму почти 1,3 млн манатов.

К. Салманлы отметил, что были проведены переговоры с двумя американскими компаниями, достигнуты результаты, и соглашение будет подписано в ближайшие недели. Он отметил, что представительство по продажам будет предоставлено компаниям в США. Первоначальное сырье будет поставляться из Грузии и России.

Отметим, что 27 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сумгайытском промышленном парке предприятия по производству картонной и коробочной тары ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!