Узбекистан и Турция подписали ряд двусторонних документов

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, передает Trend.

Отмечается, что церемония подписания прошла по итогам четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

"Кроме того, подписан пакет двусторонних документов, охватывающих широкий спектр направлений многопланового партнерства. В том числе:

– межправительственные соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и военной медицины;

– об экономическом и финансовом сотрудничестве;

– о взаимодействии в сфере горнодобывающей промышленности;

– о сотрудничестве по развитию международных транспортных коридоров;

– о сотрудничестве в сфере специальных экономических зон;

– о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности, физической защиты, гарантий и радиационной защиты;

– о сотрудничестве в содействии миграции и возвращению граждан в свою страну;

– о взаимодействии между Комитетом по делам религий Узбекистана и Управлением по делам религии Турции;

– Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы;

– Протокол между Агентством по развитию лёгкой промышленности Узбекистана и Советом по высшему образованию Турции;

– План культурного сотрудничества на 2026–2027 годы", - сообщили в пресс-службе.