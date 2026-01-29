Обсуждено сотрудничество в сфере ИКТ между Азербайджаном и Чадом (ФОТО)



БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов встретился с министром связи, цифровой экономики и цифровизации Республики Чад Букаром Мишелем.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, в ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между двумя странами в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Была представлена информация о реализуемых в Азербайджане проектах в данной области, в частности о платформе mygov и системе цифровой подписи SİMA. Также рассмотрены возможности применения азербайджанского опыта цифрового развития в Чаде.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам кибербезопасности, возможной поддержки Азербайджана в развитии человеческого капитала в Чаде, а также привлечения студентов к обучению в сфере ИКТ в Азербайджане.

Стороны договорились в короткие сроки подготовить план действий, охватывающий все направления сотрудничества. С этой целью ожидается визит азербайджанских специалистов в Чад.

Чад также намерен изучить опыт Азербайджана по созданию дата-центров.

Отмечается, что в рамках визита делегации с Агентством инноваций и цифрового развития, а также с Azеrkosmos были подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах цифровой трансформации, инноваций и экспорта цифровых продуктов.