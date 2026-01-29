AmCham предлагает разработать в Азербайджане национальную дорожную карту по квантовым технологиям

БАКУ /Trend/ - Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) предлагает разработать в стране национальную дорожную карту по квантовым технологиям.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на AmCham.

Отмечается, что квантовые технологии будут трансформировать такие сферы, как криптография, материаловедение, фармацевтика, финансы и логистика.

Согласно информации, страны, занимающие лидирующие позиции в этой области, получат беспрецедентные преимущества в кибербезопасности, экономических инновациях и обороне.

"Однако в Азербайджане пока отсутствуют соответствующая национальная дорожная карта, специализированные квантовые исследовательские институты и соответствующий кадровый потенциал", - отмечает Палата.

AmCham представила в связи с этим несколько рекомендаций: необходимо разработать и утвердить национальную дорожную карту по квантовым технологиям на ближайшие 10–15 лет, охватывающую исследования, образование и промышленные применения; создать специализированный национальный исследовательский и инновационный институт в области квантовых вычислений, квантовой связи и постквантовой криптографии. В учебные программы БГУ, ADA и других университетов необходимо включить модули по квантовой физике, квантовым алгоритмам и квантово-устойчивой криптографии. В государственной и банковской инфраструктуре должно начаться поэтапное внедрение постквантовой криптографии в соответствии со стандартами NIST.

Кроме того, как предлагает AmCham, следует создать инновационную и регуляторную «песочницу» для разработки квантовых алгоритмов, симуляций и промышленных приложений, а также обеспечить участие Азербайджана в региональных и глобальных платформах сотрудничества в сфере квантовых технологий.