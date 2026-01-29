AmCham рекомендует интеграцию “Green Key” в систему классификации отелей Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) в своем отчете рекомендует интегрировать международный сертификат устойчивого развития “Green Key” в национальную систему классификации отелей, сообщает в четверг Trend.

Как отмечается в документе «White Paper», это будет способствовать продвижению инициатив устойчивого развития в гостиничной отрасли и укрепит позиции страны как экологически чистого туристического направления.

«Интеграция “Green Key” в локальную систему классификации отелей рекомендуется. Процесс внедрения может осуществляться поэтапно, при этом отелям будет предоставляться поддержка для соответствия требованиям сертификата,» – говорится в отчете AmCham.

В отчете подчеркивается, что эксплуатационные и мебельное оборудование (OS&E и FF&E), используемое в отелях, облагается таможенными пошлинами, что увеличивает финансовую нагрузку на владельцев и снижает инвестиции в инфраструктуру и качество обслуживания гостей. AmCham рекомендует освобождение OS&E и FF&E от таможенных сборов, что, по их мнению, поддержит развитие гостиничного сектора и привлечет международных инвесторов.

Кроме того, для стимулирования инвестиций в гостиничную отрасль AmCham предлагает снизить налог на недвижимость и ввести полное освобождение от налогов для вновь построенных или капитально отремонтированных объектов. «Это повысит качество гостиничных услуг и конкурентоспособность страны на международном рынке,» – отмечается в отчете.

Доклад также рекомендует ввести визовые послабления или упрощенные процедуры для основных туристических рынков, что позволит увеличить поток туристов, повысить уровень заполняемости отелей и укрепить позицию страны как ведущего туристического направления.

Особое внимание AmCham уделяет проведению Formula 1 и других крупных мероприятий. Как указывает отчет: «Formula 1 в Азербайджане принесла значительный успех с точки зрения туризма и международного продвижения. Однако ограниченный срок действующего контракта создает риски для устойчивости мероприятия. Рекомендуется продление проведения Formula 1 и привлечение других крупных событий, что укрепит позиции страны как международного центра событийного туризма и принесет долгосрочную пользу отрасли.»

Еще одной ключевой рекомендацией AmCham является создание Национального фонда продвижения туризма, который будет финансироваться за счет малых процентных отчислений со всех отелей и ресторанов страны. Средства фонда направляются на международные маркетинговые кампании, продвигающие Азербайджан на зарубежных туристических рынках.