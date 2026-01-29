В Хырдалане произошел пожар в многоэтажном жилом здании (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании на территории молодежного городка "Абшерон" в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили Trend в министерстве, на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной противопожарной охраны и служб спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар, вспыхнувший в квартире на пятом этаже одиннадцатиэтажного жилого здания, был быстро потушен, что предотвратило его распространение на другие квартиры.

В результате пожара в одной из комнат двухкомнатной квартиры сгорели легковоспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода на площади 18 квадратных метров.

Жители здания были эвакуированы министерством по чрезвычайным ситуациям в рамках мер безопасности. Пострадавших нет.

Остальная часть квартиры, а также другие квартиры были защищены от пожара.