Гендиректор ЦБА назвал число филиалов НБКО в регионах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По количеству региональных филиалов небанковские кредитные организации (НБКО) занимают ведущие позиции в Азербайджане. В настоящее время в регионах действуют 238 филиалов НБКО.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Фуад Исаев на I Инвесторском микрофинансовом форуме в Баку.

По его словам, это свидетельствует о важной роли НБКО в региональном финансировании.

«В настоящее время в секторе функционируют 54 НБКО и 35 кредитных союзов, и все они, за исключением одного, относятся к частному сектору. Кроме того, в сфере микрофинансирования действуют 14 НБКО с иностранным капиталом», - отметил он.