Сахиба Гафарова провела обсуждения с оманским коллегой

БАКУ/ Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман 29 января провела встречу с председателем Совета Шуры этой страны шейхом Халидом бин Хилалом Аль Мавали.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

Председатель Совета Шуры поприветствовал Сахибу Гафарову и поблагодарил ее за принятие приглашения посетить Оман. Он выразил удовлетворение высоким уровнем политических и других связей между Оманом и Азербайджаном, подчеркнув особую роль парламентов в развитии двусторонних отношений. Было отмечено, что визит спикера Милли Меджлиса будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

По его словам, близость народов также создает прочную основу для укрепления межгосударственных отношений.

Сахиба Гафарова, поблагодарив за приглашение и гостеприимство, отметила первую встречу с оманским коллегой в январе 2023 года в Алжире в рамках 17-й конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества. С тех пор стороны регулярно встречаются и проводят обсуждения в рамках международных организаций.

Она отметила значимость нынешнего визита, подчеркнув, что потенциал для развития сотрудничества существует во всех сферах. Открытие посольства Азербайджана в Омане вывело двусторонние отношения на новый уровень.

Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой в международных организациях, а также обсудили перспективы сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, туризме и других направлениях.

Особое внимание было уделено взаимодействию в сферах образования и культуры. Было подчеркнуто, что визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Оман в начале января этого года придаст дополнительный импульс культурному сотрудничеству. Отмечено, что межпарламентские связи и деятельность парламентских групп дружбы вносят важный вклад в развитие двусторонних и многосторонних отношений. В качестве значимых платформ названы Азиатская парламентская ассамблея и Парламентская сеть Движения неприсоединения.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.