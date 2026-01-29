В Азербайджане в ряде случаев станет возможен осмотр телефонов и компьютеров без решения суда

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане в ряде случаев следователь сможет на основании собственного постановления принудительно проводить осмотр информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), их частей, носителей электронных данных, а также самих электронных данных без получения судебного решения.

Как сообщает Trend, данное положение отражено в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, с целью выявления следов преступления, обнаружения вещественных доказательств, а также установления обстоятельств совершения преступления и иных значимых для дела фактов следователь сможет проводить осмотр ИКТ-устройств, систем, их частей, носителей данных и электронных сведений. Во время осмотра следователь самостоятельно либо с привлечением специалиста сможет изымать системы, носители и электронные данные.

Дознаватель, следователь, прокурор или суд по ходатайству сторон процесса либо по собственной инициативе смогут требовать у физических, юридических и должностных лиц, а также у органов оперативно-розыскной деятельности предоставления документов, предметов и электронных данных, имеющих значение для уголовного преследования, а также проведения проверок и ревизий.

Осмотр, обыск и изъятие ИКТ-систем, их частей и электронных данных, в том числе в жилых, служебных или производственных помещениях, по приглашению или с согласия владельца помещения, смогут проводиться без получения судебного решения.

При этом для принудительного получения данных, хранящихся у провайдеров услуг (абонентские данные, трафик и контент), как правило, потребуется решение суда.

Если имеются точные сведения о том, что электронные данные, связанные с преступлениями против личности или государственной власти, могут быть скрыты или уничтожены, следователь сможет провести обыск или изъятие без судебного решения.

В неотложных случаях по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности или государства следователь также сможет без решения суда принудительно изымать данные, хранящиеся у сервис-провайдеров.

Законопроект также вводит новые понятия: