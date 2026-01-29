Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Делегация США посетила производственный комплекс ABAD Factory (ФОТО)

Общество Материалы 29 января 2026 17:51 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон в рамках поездки в Губинский район ознакомилась с деятельностью производственного комплекса ABAD Factory.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Отмечается, что Эми Карлон была предоставлена информация о деятельности юридического лица публичного права ABAD, созданного соответствующим указом Президента Ильхама Алиева. В этом контексте было рассказано о работе по поддержке развития микро-, малого и среднего предпринимательства, формированию семейных хозяйств, стимулированию местного производства и увеличению занятости в регионах.

Также подчеркнуто, что юридическое лицо публичного права ABAD оказывает семейным хозяйствам комплексные услуги по направлениям производства, упаковки, брендинга, маркетинга, юридической помощи, бухгалтерского учета и продаж, расширяя возможности выхода национальной продукции на рынок.

Ознакомившись с производственным процессом и принципами работы, Эми Карлон попробовала пищевую продукцию, изготовленную на предприятии. Она подчеркнула значимость модели ABAD, направленной на поддержку семейных хозяйств и развитие местного производства, и пожелала организации успехов в дальнейшей деятельности.

