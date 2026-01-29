AmCham предлагает внедрить планы по непрерывности бизнеса в ключевых госкомпаниях Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) в своем отчете рекомендует внедрить планы по непрерывности бизнеса (business continuity plans - BCPs) для основных государственных компаний, включая «Азеришыг», «Азерсу» и «Азерэнержи», чтобы укрепить экономическую стабильность и защиту граждан, сообщает в четверг Trend.

«Экономическая устойчивость и благосостояние общества в Азербайджане напрямую зависят от бесперебойной работы ключевых государственных компаний. Эти компании обеспечивают снабжение электроэнергией, водой и энергоресурсами, поддерживая критическую инфраструктуру и общественную безопасность,» – подчеркивают эксперты AmCham.

В отчете отмечается, что внедрение BCP не является просто административной реформой, а представляет собой стратегическую меру национальной безопасности и экономической стабильности. «BCP обеспечат непрерывность жизненно важных услуг, защиту граждан и устойчивость экономики к внешним и внутренним шокам,» – говорится в документе.

Согласно отчету, правительству Азербайджанской Республики совместно с профильными министерствами и регулирующими органами рекомендуется:

- Законодательно обязать подготовку, внедрение и поддержание BCP для ключевых государственных компаний, таких как «Азеришыг», «Азерсу» и «Азерэнержи»,

- Разработать единый BCP-фреймворк для критически важных услуг в соответствии с международными стандартами, например ISO 22301, и опубликовать его для применения;

- Проводить обязательную оценку рисков и сценарное планирование по ключевым функциям критической инфраструктуры;

- Создать национальный орган контроля или межведомственную платформу для мониторинга готовности BCP, включая регулярные тесты и симуляционные тренировки;

- Обеспечить отчетность по результатам BCP перед отраслевыми регуляторами и Кабинетом министров;

- Содействовать обмену знаниями и техническим потенциалом в рамках государственно-частного партнерства;

- Внедрить стимулы для государственных компаний с сильной системой BCP, включая преимущества при закупках и налоговые льготы.

В AmCham подчеркивают, что внедрение и операционализация BCP в ключевых государственных компаниях усилит устойчивость Азербайджана к рискам, обеспечит непрерывность жизненно важных услуг и приведет управление государственным сектором в соответствие с международными практиками устойчивого управления и непрерывности бизнеса.