Народная артистка Азербайджана Фирангиз Ализаде приняла участие в сессии ЮНЕСКО в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась сессия с участием "Послов доброй воли" и "Артистов мира". Среди участников мероприятия была член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА,

В ходе заседания были заслушаны отчёты участников о проделанной работе за отчётный период в рамках ключевых направлений деятельности организации - защите культурного наследия, укреплении системы образования, продвижении науки и инноваций, а также обеспечении свободы выражения мнений.

"После докладов состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с укреплением международной солидарности и развитием многостороннего сотрудничества между странами-членами ЮНЕСКО. В дискуссиях активное участие приняла и представитель Азербайджана Фирангиз Ализаде, отметившая важность культурной дипломатии и роли искусства в сближении народов. Участникам сессии был также представлен новый Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани (Египет)",- говорится в сообщении.

В рамках своего визита Фирангиз Ализаде встретилась с послом Азербайджана во Франции Лейлой Абдуллаевой, а также с постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО Эльманом Абдуллаевым.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!