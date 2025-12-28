В Баку отметили 100-летие Владимира Шаинского – ученика Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Малом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках проекта "Время классической музыки" состоялся концерт- конференция "Шаинский-100", посвященная юбилею выпускника Азербайджанской Государственной консерватории, яркого и самобытного композитора-песенника Владимира Шаинского, сообщает Trend Life.

Художественный руководитель проекта, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алена Инякина на открытии отметила, что Владимир Шаинский – композитор, музыка которого создала свой уникальный мир детства: красочный, полный теплых и добрых чувств, ярких эмоций и переживаний, с песнями которого каждый из нас знаком с самых юных лет, своим творчеством тесным образом связан с Азербайджаном, как выпускник класса выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

К 100-летию композитора на тему его неповторимого творчества была подготовлена яркая программа с песнями, танцами и театральной постановкой. Зрители смогли насладиться любимыми с детства песнями и музыкальными композициями Владимира Шаинского и его преподавателя Гара Гараева в исполнении самых юных артистов: ученицы школы-студии при БМА Хаджар Асадуллаевой, учениц ССМШ имени Бюльбюля Анны и Веры Юриных, учениц гимназии искусств при АНК Эсмы и Хюсны Мамедли, концертмейстера БМА Арзу Сафаровой, выпускницы БМА Аминат Ахмедовой, а также Айлы и Нурай Алиевых. Театральную постановку по мотивам мультфильмов на музыку Шаинского представили участники детского театра "Гюнай" под руководством Ларисы Тарусовой. Красочные танцевальные номера под музыку Шаинского исполнили учащиеся Beat Street Dance Studio под руководством Сафии Багаутдиновой.

Об интересных фактах из жизни и творчества юбиляра собравшимся зрителям рассказали студенты историко-теоретического факультета - Пакиза Мустафазаде, Аминаханум Мамедова, Рагима Гамидова, Аян Иманлы, Гюльджан Ахмедова, Ханум Годжаева, Валида Гаджиева, Лейла Салимова, Севда Мовсумлу.

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере. Знакомые с детства песни на музыку Шаинского зрительный зал пел вместе с исполнителями.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

