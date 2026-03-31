Трамп выдвинул свои предложения по вопросу Ормузского пролива

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке и перебоев в транспортировке нефти через Ормузский пролив глава Белого дома Дональд Трамп предложил странам, столкнувшимся с дефицитом авиационного топлива, ряд мер.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что каждая страна должна самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива и не полагаться на США.

"Всем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за ситуации вокруг Ормузского пролива (из-за его блокирования - ред.), в том числе Великобритании, отказавшейся участвовать в операции по “обезглавливанию” Ирана, хочу предложить следующее: во-первых, покупайте топливо у США - у нас достаточно запасов; во-вторых, наберитесь пусть и запоздалой смелости, отправляйтесь к проливу и просто заберите его. Вам придется начать учиться бороться за себя - США больше не будут там, чтобы помогать вам, так же как и вы не были там для нас. Иран фактически разгромлен. Самая сложная часть уже позади. Идите и заберите свою нефть", - написал Трамп.

В другом посте глава Белого дома раскритиковал правительство Франции, отметив, что Франция не разрешила самолетам, загруженным военной техникой, пролетать над своей территорией в направлении Израиля.

Отметим, что в 2015 году между Ираном и группой 5+1 было достигнуто соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с ядерной программой Ирана, после чего Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2231. Данная резолюция привела к отмене шести ранее принятых резолюций против Ирана и приостановке масштабных санкций, связанных с ядерной программой страны.

В 2018 году США вышли из указанного плана и вновь ввели санкции против Ирана.

Поэтапное прекращение Ираном выполнения предусмотренных планом ограничений было неоднозначно воспринято другими странами. В результате 28 сентября 2025 года резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены.

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии, опубликованному в мае 2025 года, объем обогащенного Ираном урана составил 9 247 килограммов, при этом объем урана, обогащенного более чем до 60%, достиг 408 килограммов.

Несмотря на то, что США и Иран дважды в разное время проводили переговоры по иранской ядерной программе, конкретного соглашения сторонам достичь не удалось, и обе встречи завершились противостоянием. В последний раз с 28 февраля США и Израиль начали наносить по Ирану авиационные удары.

В ответ Иран с того же дня начал наносить ракетные и беспилотные удары по Израилю и военным объектам США в странах региона. Впоследствии противостояние расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки оказались под серьезной угрозой. На фоне напряженности в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли. Иран, сохраняя полный контроль над Ормузским проливом, разрешает проход через него только тем судам, которые считает необходимыми.