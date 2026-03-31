Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Трамп выдвинул свои предложения по вопросу Ормузского пролива

США Материалы 31 марта 2026 16:55 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Фархад Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке и перебоев в транспортировке нефти через Ормузский пролив глава Белого дома Дональд Трамп предложил странам, столкнувшимся с дефицитом авиационного топлива, ряд мер.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что каждая страна должна самостоятельно обеспечивать безопасность Ормузского пролива и не полагаться на США.

"Всем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за ситуации вокруг Ормузского пролива (из-за его блокирования - ред.), в том числе Великобритании, отказавшейся участвовать в операции по “обезглавливанию” Ирана, хочу предложить следующее: во-первых, покупайте топливо у США - у нас достаточно запасов; во-вторых, наберитесь пусть и запоздалой смелости, отправляйтесь к проливу и просто заберите его. Вам придется начать учиться бороться за себя - США больше не будут там, чтобы помогать вам, так же как и вы не были там для нас. Иран фактически разгромлен. Самая сложная часть уже позади. Идите и заберите свою нефть", - написал Трамп.

В другом посте глава Белого дома раскритиковал правительство Франции, отметив, что Франция не разрешила самолетам, загруженным военной техникой, пролетать над своей территорией в направлении Израиля.

Отметим, что в 2015 году между Ираном и группой 5+1 было достигнуто соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в связи с ядерной программой Ирана, после чего Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2231. Данная резолюция привела к отмене шести ранее принятых резолюций против Ирана и приостановке масштабных санкций, связанных с ядерной программой страны.

В 2018 году США вышли из указанного плана и вновь ввели санкции против Ирана.

Поэтапное прекращение Ираном выполнения предусмотренных планом ограничений было неоднозначно воспринято другими странами. В результате 28 сентября 2025 года резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены.
Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии, опубликованному в мае 2025 года, объем обогащенного Ираном урана составил 9 247 килограммов, при этом объем урана, обогащенного более чем до 60%, достиг 408 килограммов.

Несмотря на то, что США и Иран дважды в разное время проводили переговоры по иранской ядерной программе, конкретного соглашения сторонам достичь не удалось, и обе встречи завершились противостоянием. В последний раз с 28 февраля США и Израиль начали наносить по Ирану авиационные удары.

В ответ Иран с того же дня начал наносить ракетные и беспилотные удары по Израилю и военным объектам США в странах региона. Впоследствии противостояние расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки оказались под серьезной угрозой. На фоне напряженности в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли. Иран, сохраняя полный контроль над Ормузским проливом, разрешает проход через него только тем судам, которые считает необходимыми.

Лента

Лента новостей

Читать все новости